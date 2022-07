Pedalando nel nome di Pantani: ecco gli “Amici di Marco”

Gaetano Giampalmo Gaetano Giampalmo con zio Domenico Marinelli Gli "Amici di Marco" Gli "Amici di Marco" Gli "Amici di Marco" Gli "Amici di Marco"

Il nome – “Amici di Marco” – è un omaggio al campione Pantani, scomparso nel 2004 e incoronato l’anno scorso come il ciclista che, più di tutti, ha saputo emozionare con le sue imprese nei primi nove decenni di storia della Maglia Rosa.

Al Pirata è dedicata la polisportiva “Amici di Marco”, nata a dicembre 2021 e con una settantina di soci all’attivo, non solo bitontini. Lo dice con orgoglio a BitontoLive il presidente, l’avvocato Gaetano Giampalmo, 44 anni e una passione sconfinata per la bici.

«Faccio parte di una famiglia di ciclisti, mio nonno era dilettante e mio zio professionista. Dal 2014 – racconta – pratico questo sport a livello amatoriale. Noi “Amici di Marco” siamo tutti amatori tesserati alla Federazione Ciclistica Italiana, e tutti fan di Marco Pantani, un campione indiscusso, il ciclista più forte della storia recente italiana che negli anni 90 ha emozionato tutti e nel 1998 ha conquistato l’accoppiata Giro d’Italia-Tour de France. Anche la sua tragica fine ha contribuito a renderlo un mito».

Nel direttivo della polisportiva ci sono anche Michele Decaro (tesoriere), Alessandro Cazzolla (tecnico federale), Domenico Altamura ed Enzo Brattoli (consiglieri). La biciletta è lo sport principale, praticato come unico da cinquanta degli iscritti. Gli altri sono anche duatleti e triatleti. Parecchi arrivano da paesi limitrofi come Giovinazzo, Palo del Colle e Bitetto. Due le cicliste: Mariapia Fiorentino e Marina Ricci.

La sede dell’associazione, in via Rodolfo Morandi, è il loro punto d’incontro, un luogo di condivisione dove ritrovarsi e programmare eventi ed uscite di gruppo.

La polisportiva – sottolinea Giampalmo – è nata con l’intento di promuovere l’educazione ciclistica amatoriale ed il suo spirito: divertirsi e sfidarsi, ma senza perdere di vista il proprio status di non professionisti.

La differenza è abissale, e lui lo sa bene avendo conosciuto da vicino la fatica della carriera di suo zio Domenico Marineli, ciclista professionista dal 1974 al 1991. «All’epoca – sottolinea – era uno sport davvero molto duro, soprattutto perché c’era un’organizzazione diversa delle gare, che erano lunghissime ed estenuanti. Era quasi uno sport estremo anche per le condizioni delle strade. Oggi il ciclismo è più tecnico e tecnologico, con bici straordinariamente performanti».

Domenico Marinelli ha percorso l’ultimo Giro d’Italia nella stagione 1989. «Avevo undici anni – ricorda Gaetano Giampalmo – quando il primo luglio del 1990 assistetti ad una delle sue ultime gare a Canosa di Puglia, alla quale partecipava anche Marco Pantani».

Nonno Luigi Marinelli, invece, nel 1952 si aggiudicò da dilettante due gare tra cui la più importante dell’epoca, la Coppa Castel del Monte. «Peccato che il ciclismo dilettantistico in Puglia sia quasi scomparso negli ultimi trent’anni, forse per un fatto di costi e difficoltà logistiche».

Zio Domenico aveva appeso la bici al chiodo, ma il nipote ha voluto coinvolgerlo nella famiglia della polisportiva. «Grazie a lui – dice – sono cresciuto respirando aria di bici. In casa di mia nonna Maria c’è un vero e proprio museo della bicicletta: due stanze piene di trofei e coppe, circa 350, e fotografie di gare in Italia e all’estero, come un Giro di Tunisia in cui mio zio fu leader. Una gara a tappe in un contesto climatico al limite».

Gli “Amici di Marco” s’incontrano spesso, per allenarsi e divertirsi insieme. Domani hanno in programma una notturna: partenza alle 2, in venti, in sella da Bitonto, direzione Gargano. Strada tutta in salita fino all’alba, con tappa a Monte Sant’Angelo, e poi discesa fino a Mattinata per una giornata di mare e relax. E in serata il rientro in bus.

Per Gaetano Giampalmo c’è un’altra sfida impegnativa in vista, il prossimo 23 luglio: la Granfondo La Indurain sui Pirenei, che prende il nome dalla leggenda vivente Miguel Indurain, cinque volte campione del Tour de France e due volte campione del Giro d’Italia, tra il 1985 e il 1996. Una competizione molto amata dagli appassionati di ciclismo, che hanno l’opportunità di percorrere con Miguel Indurain le salite tra i boschi della Navarra. Un percorso di 180 chilometri fino a 3.133 metri di altitudine. «Spero di poter incontrare Indurain, altro mio mito insieme a Pantani. In casa, in studio e in associazione ho poster di entrambi».

Giampalmo conserva ancora gelosamente la bici regalatagli dallo zio: una piccola Colnago blu. Un cimelio. A chi vuole approcciarsi al ciclismo amatoriale, consiglia: «Avvicinatevi alla bici con leggerezza, senza idee competitive se non di sano agonismo, con l’obiettivo di divertirvi e socializzare, e di scoprire posti nuovi. L’aspetto più gustoso dello sport è il gruppo, e la bici dà l’opportunità di condividere lunghi percorsi. Per me è ormai irrinunciabile: mi alleno almeno cinque volte a settimana, mi aiuta a tenermi in forma e ad avere una mente più fresca, pronta e reattiva».

Mens sana in corpore sano: una scelta di vita condivisa da tutti i soci della polisportiva, che vanno dai 24 ai 70 anni. Il più anziano del gruppo è Tonino Moretti, classe 1952. «Un vero mito», commenta il presidente.