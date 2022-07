Avrebbe intascato 2,2 milioni destinati all’ASV, indagato Salvatore Matarrese

Avrebbe intascato indebitamente i 2,2 milioni di euro liquidati dal Comune di Modugno in favore dell’ASV di Bitonto, destinati al pagamento del servizio di tritovagliatura (pretrattamento a cui sono sottoposti i rifiuti, che consiste nella separazione dei materiali in base alla dimensione dei frammenti) operato dall’Azienda Servizi Vari per conto della Modugno Scarl.

È l’accusa formulata nei confronti dell’imprenditore barese Salvatore Matarrese, di 65 anni. La Procura di Bari ha chiuso le indagini su un presunto episodio di peculato contestato a Matarrese ai danni del Comune di Modugno, per essersi appropriato di oltre 2 milioni di euro destinati a servizi di igiene urbana.

Nell’inchiesta, coordinata dal pubblico ministero Marco D’Agostino, l’imprenditore è indagato in qualità di legale rappresentante della società Modugno Scarl, in liquidazione volontaria, concessionaria fino ad alcuni anni fa del servizio di igiene urbana, nonché di raccolta e smaltimento dei rifiuti per il Comune di Modugno. Nel 2016, stando agli accertamenti della guardia di finanza, Matarrese tramite la sua società si sarebbe appropriato indebitamente dei 2,2 milioni di euro liquidati dal Comune di Modugno all’ASV.