Vaccino anticovid, partita in Puglia somministrazione quarta dose

La Regione Puglia ha dato il via alla somministrazione della quarta dose di vaccino anticovid per le persone over 60 e per i pazienti fragili dai 12 anni in su, come da disposizioni ministeriali.

“Abbiamo predisposto – ha spiegato l’assessore alla sanità Rocco Palese – l’aggiornamento alle linee di indirizzo organizzative per garantire la più ampia offerta vaccinale per le popolazione over 60 residente in Puglia, più eventuali turisti nazionali ed esteri da parte delle Asl attraverso i Punti vaccinali di popolazione, i Centri vaccinali dei Dipartimenti di Prevenzione e dei Distretti sociosanitari (circa 60), dei medici di medicina generale e della rete delle farmacie pubbliche e private convenzionate”.

A Bitonto le farmacie convenzionate sono quattro: 3D Farma in via Ammiraglio Vacca 101/B, Manfreda in via La Pira 39, Donadio in corso Vittorio Emanuele 3, Matteotti in via Matteotti 18.

A Bari e provincia, al momento sono 12 le sedi vaccinali attive. Sul portale istituzionale della Regione a questo link si possono consultare le sedi vaccinali operative tra hub, punti vaccinali di popolazione (PVP) e del territorio (PVT) distinti per provincia con gli orari di apertura. Allo stesso link è disponibile l’elenco delle farmacie, divise per provincia, dov’è possibile ricevere la somministrazione del vaccino anticovid.