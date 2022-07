Informazione di servizio Sacchetti per la differenziata, dal 1° settembre la nuova fornitura Si potranno ritirare nell'infopint in via Sturzo, presentando il codice fiscale dell'intestatario Tari Kit per la raccolta differenziata porta a porta ©BitontoLive.it

Dal primo settembre si potrà ritirare la nuova fornitura di sacchetti per la raccolta differenziata porta a porta. Basterà andare all’infopoint in via don Luigi Sturzo (ex sede distaccata del Tribunale di Bari) e presentare il codice fiscale dell’intestatario Tari.

Nel frattempo – comunica Sanb – si potranno utilizzare le buste per la spazzatura acquistabili in negozi e centri commerciali.