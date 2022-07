Welcome back Mario! Il Futsal Bitonto riabbraccia Caggianelli

Probabilmente era scritto da qualche parte che quel saluto post gara contro il Canosa di quel maggio 2021, tutto sarebbe stato fuorché un addio.

Il Futsal Bitonto si è assicurato le prestazioni sportive per la stagione 2022/2023 del laterale biscegliese classe 1988 Mauro Caggianelli.

Dopo la stagione trascorsa lo scorso anno fra le fila della Diaz Bisceglie, il laterale torna a vestire la casacca neroverde già indossata nel 2020/2021, esperienza culminata con la conquista dei play off disputati contro il Canosa.

Un ritorno gradito, che va ad arricchire il roster in entrata a disposizione di mister Pietro Di Bari per il prossimo campionato.

«Sono tornato qui a Bitonto – ha dichiarato Caggianelli – per chiudere un cerchio aperto due anni fa. Indossare questa maglia per me è sempre un onore, sia per il suo prestigio, che per la gente che ci lavora dietro. Le ambizioni sono alte ed è giusto che una piazza come Bitonto le abbia così. Sono felice perché qui ti senti al centro di un progetto a trecento sessanta gradi e scendere in campo e dare il massimo, viene del tutto naturale. Sappiamo che affronteremo una stagione complessa, ma sappiamo anche che la affronteremo assieme a mister Di Bari, che conosco benissimo. Sarà fondamentale remare tutto dalla stessa parte e per un unico obiettivo: la vittoria».