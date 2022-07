Barriere fisiche e cognitive: due bandi per rimuoverle da musei, biblioteche e archivi

Presentazione dell’Avviso Pubblico MIC per la Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi

La Regione Puglia – Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del territorio, organizza per il giorno 11 luglio alle ore 16, un webinar per illustrare gli Avvisi emanati dalla Direzione generale Musei del Ministero della cultura per la presentazione di proposte progettuali di intervento per la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della cultura privati e pubblici non appartenenti al Ministero della Cultura, da finanziare nell’ambito del PNRR.

Webinar (modalità on line)

Il 12 maggio 2022 la Direzione Generale Musei del Ministero della Cultura ha pubblicato due Avvisi Pubblici:

Avviso pubblico per proposte di intervento per la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della cultura privati – Le risorse disponibili ai fini del presente Avviso sono complessivamente pari a euro 7.460.000,00. Avviso pubblico presentazione proposte di intervento per la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della cultura pubblici non appartenenti al MiC – Le risorse disponibili ai fini del presente Avviso sono complessivamente pari a euro 123.214.700,00.

Entrambe le misure sono finanziate nell’ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura – Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione” Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3-3), Investimento 1.2. La scadenza per la presentazione dei progetti è il 12 agosto 2022.

Obiettivi

Presentazione degli Avvisi Pubblici, per consentire un più ampio accesso e partecipazione da parte degli istituiti e luoghi della cultura.

A chi è rivolto il webinar

Istituti e luoghi della cultura pubblici non appartenenti al MiC quali musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, nonché i complessi monumentali, ex articolo 101 del decreto legislativo. n. 42/2004 e ss.mm.ii, ivi comprese fondazioni, associazioni pubbliche che gestiscono beni culturali di proprietà pubblica ex D.M. n.491/2001 (Regolamento recante disposizioni concernenti la costituzione e la partecipazione a fondazioni da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali), consorzi che gestiscono beni culturali di proprietà pubblica ed istituzioni e aziende speciali ex articolo 114 del decreto legislativo n. 267/2000 (Testo unico degli enti locali).

Istituti e luoghi di cultura privati, dotati di personalità giuridica, quali musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, nonché i complessi monumentali appartenenti a soggetti privati e aperti al pubblico che espletano un servizio privato di utilità sociale, così come previsto dall’art. 101, comma 1 e 4 del decreto legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii.

Possono altresì presentare domanda anche soggetti che rivestano la qualifica di gestori degli stessi, purché producano apposita dichiarazione attestante l’autorizzazione del proprietario all’intervento oggetto della domanda di finanziamento.

Argomenti

Inquadramento generale

Finalità e ambito di applicazione dell’intervento finanziario

Dotazione finanziaria

Interventi ammissibili

Durata e termini di realizzazione degli interventi

Spese ammissibili

Termini e modalità di presentazione della domanda e documenti da trasmettere

Modalità di erogazione del contributo

Chi vorrà partecipare potrà collegarsi seguendo le istruzioni qui allegate.