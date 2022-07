I Grifoni pronti per la nuova stagione

I Grifoni del Bitonto Rugby

Il team neroverde vuole bruciare le tappe e partire col piede giusto per la stagione 22/23, la decima per la palla ovale a Bitonto. Il direttivo formato dal presidente Di Monte (tornato in carica dopo la defezione di Tateo per motivi personali) e dal vicepresidente Mattia coadiuvati da Mongelli, ha sbrigato le pratiche burocratiche in questi giorni e iscritto il team senior al Campionato di serie C.

Dopo una stagione altalenante ma ricca di tanti nuovi appassionati ed atleti provenienti soprattutto dalle località limitrofe, i bitontini vogliono rimboccarsi le maniche ed essere già pronti per una nuova ed entusiasmante avventura nel mondo ovale.

«Abbiamo affrontato periodi difficili, ma come il nostro sport ci insegna non abbiamo mollato, e abbiamo portato a termine la stagione», commenta Mattia. Tra le difficoltà, anche la questione campo da gioco. Infatti il team si allena regolarmente al polisportivo “Nicola Rossiello” ma, a causa di un cavillo burocratico dettato da World Rugby (l’organizzazione mondiale del Rugby), non può disputare le gare interne sullo stesso terreno sintetico. «Siamo stati costretti a trasferirci in una struttura privata a Modugno – spiega il vicepresidente – e lì abbiamo disputato tutte le partite casalinghe. Speriamo di risolvere al più presto la questione, anche grazie alla nuova amministrazione comunale».

Nel frattempo la palla ovale tornerà a rotolare il 29 agosto con il consueto incontro dirigenza-atleti, e il giorno successivo con un open day al polisportivo “Nicola Rossiello” aperto a tutti gli interessati e appassionati, pronti a cimentarsi con la disciplina del rugby.

Staff tecnico confermatissimo con Marco Marcario direttore tecnico e allenatore della squadra seniores, e il professor Nicola Vernola preparatore atletico del team.