Colpo da novanta per il Futsal Bitonto: Roberto Ferdinelli è il nuovo numero 10

Che vi troviate imbottigliati nel traffico cittadino, su un qualsiasi bus, in treno o in metro, tenetevi forte perché è tutto vero: abbiamo il nostro nuovo numero dieci.

Il Futsal Bitonto si è assicurato le prestazioni sportive per la stagione 2022/2023 del laterale classe 1986 Roberto Ferdinelli.

Reduce dalla scorsa stagione a Noci in cui ha conquistato la vittoria del campionato e della Coppa Italia, il laterale di Mola di Bari è un autentico lusso per la categoria, come dimostrano gli anni trascorsi in serie A2 con le casacche di Virtus Noicattaro, Virtus Rutigliano, Capurso e Sammichele.

Un acquisto che aumenta il tasso qualitativo della rosa messa a disposizione di mister Pietro Di Bari per il prossimo campionato di serie B.

«Non è stato difficile scegliere Bitonto, dopo le parole di mister Di Bari. La prima impressione che ho avuto, è quella di una società seria e con le idee ben chiare. Sono felice di cominciare questa nuova avventura e non vedo l’ora che la stagione prenda il via per dimostrare sul campo tutto quello che sarà il nostro valore. Ringrazio la società per aver puntato su di me. Non li deluderò»: queste le prime dichiarazioni del nuovo numero 10 neroverde.