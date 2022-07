Nuovi casi Covid, a Bitonto da 182 a 430 in una settimana

Salgono da 182 a 430 in una settimana, i nuovi contagi Covid a Bitonto. Dal 27 giugno al 3 luglio si sono registrati 248 casi in più.

In provincia di Bari – secondo il report della Asl – c’è stato un raddoppio: da 6.988 a 12.437 in sette giorni.

Le varianti di Omicron continuano a seminare contagi, favorite dal mancato uso delle mascherine (ora solo raccomandate) e dagli assembramenti estivi.

Ieri in Puglia sono stati rilevati 8.626 nuovi casi di Covid su 26.612 test giornalieri registrati, con un’incidenza del 32,4%. Le vittime sono state 10. La provincia più colpita è quella di Bari (2.510 casi), seguita da quella di Lecce (2.038), Taranto (1.227) e Foggia (960). Nel Brindisino sono stati rilevati 927 casi e nella Bat 767.

Le persone attualmente positive sono 78.207, delle quali 424 sono ricoverate in area non critica e 18 in terapia intensiva.