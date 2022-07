Da Palazzo di Città Il sindaco Ricci incontra la prefetta Antonia Bellomo Ieri è stato ricevuto a Bari ala Palazzo del Governo, per un confronto sulle principali questioni d’interesse per Bitonto Francesco Paolo Ricci e la prefetta Antonia Bellomo

Il sindaco Francesco Paolo Ricci ha incontrato ieri mattina a Bari la prefetta Antonia Bellomo.

L’incontro, svoltosi in un clima di grande cordialità, è stata l’occasione per una comune riflessione sulle principali questioni d’interesse per la città, delle quali il nuovo sindaco di Bitonto, da ieri affiancato dalla Giunta comunale fresca di nomina, dovrà occuparsi.

“La dottoressa Bellomo – riferisce Ricci – ha sottolineato l’importanza strategica della nostra città nello scacchiere amministrativo della provincia, assicurando che continueranno a essere massime la disponibilità e l’attenzione nei confronti di Bitonto, alla quale la legano anche le proprie origini familiari”.

“L’incontro odierno – aggiunge il sindaco – rafforza il legame di fiducia e collaborazione tra le nostre istituzioni, che sarà condizione fondamentale per affrontare con rinnovato spirito di squadra anche le questioni più spinose in agenda”.

Al termine della visita il sindaco Ricci ha auspicato di poter ricevere prossimamente la prefetta a Bitonto.