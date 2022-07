Lib(e)ri Il volume sul Covid dell’avvocato Toscano al Libro Possibile Domani alle 22 la presentazione de “La responsabilità professionale sanitaria dopo il coronavirus”, sulla Balconata Santa Candida di Polignano a Mare Il Libro Possibile 2022

Vetrina letteraria d’eccezione, al Libro Possibile di Polignano, per il volume dell’avvocato Nicola Roberto Toscano “La responsabilità professionale sanitaria dopo il coronavirus”. Edito da Adda, affronta gli aspetti legali di un tema di assoluta attualità, con focus sullo scudo penale per i sanitari e sui dubbi interpretativi della legge Gelli-Bianco.

L’appuntamento è per domani sera, venerdì 8 luglio alle 22, sulla Balconata Santa Candida di Polignano a Mare, nella cornice del prestigioso festival letterario dell’estate pugliese.

Dialogherà con l’avvocato Toscano la giornalista Mariella Vitucci.