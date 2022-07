A breve l’ufficialità della giunta Ricci: ecco nomi e deleghe

Sta per essere ufficializzata la giunta comunale del nuovo sindaco Francesco Paolo Ricci, in cui quasi tutte le liste che hanno espresso almeno un consigliere comunale avranno un loro esponente nella squadra di governo. L’unica lista a rimanere esclusa è Più/Si.

Ecco i nomi.

Francesco Brandi (Partito democratico) avrà le deleghe a urbanistica, bilancio e coordinamento Pnrr; Marianna Legista (Rete civica) si occuperà di personale, servizi cimiteriali e demografici e otterrà anche la carica di vice sindaco; Silvia Altamura (Democratici per la Puglia ma definita “assessore tecnico“) otterrà le deleghe a servizi sociali e ufficio di piano; Christian Farella (Strada in comune) si occuperà di politiche giovanili e rapporti con la Città metropolitana; a Giuseppe Santoruvo (Per Bitonto) andranno le deleghe ad ambiente e lavori pubblici; Cosimo Bonasia (Dp) otterrà polizia municipale e attività produttive; per Serena Schiraldi (Laboratorio-Officina partecipata) infine le deleghe a innovazione tecnologica e marketing, turismo sostenibile e programmazione comunitaria.

Le deleghe a cultura, contenzioso e sport rimarranno per il momento nelle mani di Ricci.

Sono quindi solamente due gli assessori confermati – Legista e Bonasia – rispetto alla squadra di governo dell’amministrazione uscente targata Abbaticchio.

Rispettata la regola sulla parità di genere con 4 uomini e 3 donne.

